Francesco Totti candidato alle elezioni politiche? Il partito che vorrebbe candidarlo

DonnaGlamour : “Francesco Totti e Ilary Blasi torneranno insieme”: l’indiscrezione arriva al cuore dei fan - Antunjerkoffme : RT @Lorenzored17: Letta: 'Francesco, vorresti rappresentare la sinistra?' Totti: 'Guarda Enri', io preferisco calciare col destro' - Lorenzored17 : Letta: 'Francesco, vorresti rappresentare la sinistra?' Totti: 'Guarda Enri', io preferisco calciare col destro' - TuttoQuaNews : RT @leggoit: «Francesco Totti e Ilary Blasi torneranno insieme»: l'indiscrezione che fa sperare i fan della coppia - salomone_l : RT @tempoweb: Candidare #FrancescoTotti, il sogno folle del #Pd #ElezioniPolitiche2022 #26luglio #iltempoquotidiano -

Dallo stadio Olimpico al Parlamento . Potrebbe essere questo il salto di. L'ex capitano della Roma, fresco di separazione dalla moglie Ilary Blasi, sarebbe stato un nome molto discusso dai dirigenti di un partito, in vista delle elezioni politiche del ...... per giocare con lei e dedicarsi a momenti di serenità, ormai l'ex maritosi chiude in un silenzio che nulla può rispetto all'incontenibile dose di rumors quotidiani. C'è dell'...E’ una di quelle notizie inattese, deludente per chi ancora crede nell’amore eterno. Francesco Totti avrebbe iniziato la convivenza con Noemi Bocchi. È l’indiscrezione di “The Pipol”, pagina social di ...E sebbene sia la donna del momento, il suo profilo Instagram (Noemib_8, l’unico reale) conta poco più di 3000 follower I filmati in questione sembrano raccontare parte delle vacanze di Noemi… Leggi ...