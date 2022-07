Foto Meloni, Fratelli d’Italia contro Repubblica (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – Fratelli d’Italia scende in campo contro ‘Repubblica’ per una Foto di Giorgia Meloni pubblicata sulla prima pagina del quotidiano diretto da Maurizio Molinari. E’ la deputata di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, a condannare per prima lo ‘scatto’, considerato allusivo. “Ho trovato stomachevole -scrive Varchi in una nota- la prima pagina di Repubblica di oggi. La Foto scelta, infatti, contiene una chiara e volgare allusione sessista contro Giorgia Meloni, nel vano tentativo di minarne autorevolezza e credibilità”. Questo, avverte, “non è giornalismo libero ma solo machismo da taverna nei confronti dell’unica donna leader in Italia e in Europa, alla quale va tutta la ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) –scende in campo’ per unadi Giorgiapubblicata sulla prima pagina del quotidiano diretto da Maurizio Molinari. E’ la deputata di, Carolina Varchi, a condannare per prima lo ‘scatto’, considerato allusivo. “Ho trovato stomachevole -scrive Varchi in una nota- la prima pagina didi oggi. Lascelta, infatti, contiene una chiara e volgare allusione sessistaGiorgia, nel vano tentativo di minarne autorevolezza e credibilità”. Questo, avverte, “non è giornalismo libero ma solo machismo da taverna nei confronti dell’unica donna leader in Italia e in Europa, alla quale va tutta la ...

Serafyna73 : RT @HoaraBorselli: È normale che #Repubblica sempre così attenta a denunciare il sessismo (quando tocca le donne di sinistra), debba metter… - DestinoLara : RT @ilruttosovrano: Ha militato nel Fronte della Gioventù, ha come idolo Almirante, eletta con Alleanza Nazionale, Castellino di Forza Nuov… - Elio37357952 : RT @ilruttosovrano: Ha militato nel Fronte della Gioventù, ha come idolo Almirante, eletta con Alleanza Nazionale, Castellino di Forza Nuov… - Noname63840335 : RT @ilruttosovrano: Ha militato nel Fronte della Gioventù, ha come idolo Almirante, eletta con Alleanza Nazionale, Castellino di Forza Nuov… - twittingelenaa : @annapaolaconcia @lauraboldrini @rulajebreal Di sessista? Questa foto? Niente tranquilla. Capisco che la parola d… -