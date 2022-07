Forza Italia, la fuga degli azzurri delusi. Ma Berlusconi: «Non hanno futuro» (Di martedì 26 luglio 2022) FI continua a perdere pezzi. Ieri hanno lasciato altre due deputate, Baroni e Versace, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare altri addii. Ma gli strappi nel partito azzurro non preoccupano... Leggi su ilmattino (Di martedì 26 luglio 2022) FI continua a perdere pezzi. Ierilasciato altre due deputate, Baroni e Versace, e nei prossimi giorni potrebbero arrivare altri addii. Ma gli strappi nel partito azzurro non preoccupano...

elio_vito : Dopo Brunetta e Gelmini, Cangini e Caon, oggi Baroni e Versace, nei prossimi giorni altri ancora lasceranno Forza I… - lauraboldrini : Colpiscono le parole di sofferenza con cui @renatobrunetta ha raccontato di aver subito #bodyshaming dopo aver lasc… - Rinaldi_euro : Perché i fuoriusciti di Forza Italia prima erano perculati praticamente da tutti mentre ora per il PD & Co. sono di… - dyd74 : RT @AlexBazzaro: ??Oggi su @LaVeritaWeb troverete le dichiarazioni dei tre responsabili dei dipartimenti salute di Lega, Forza Italia e Frat… - FRanghetti : @forza_italia Quindi gli altri vostri alleati non sono Europeisti Atlantisti? -