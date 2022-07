Forza Italia | chi ha abbandonato il partito?

elio_vito : Dopo Brunetta e Gelmini, Cangini e Caon, oggi Baroni e Versace, nei prossimi giorni altri ancora lasceranno Forza I… - AlexBazzaro : ??Oggi su @LaVeritaWeb troverete le dichiarazioni dei tre responsabili dei dipartimenti salute di Lega, Forza Italia… - msgelmini : Per essere chiari. Qui l’unico vero tradimento è quello compiuto da Salvini che, con la complicità di Forza Italia,… - FulviaFrongia : RT @AlexBazzaro: ??Oggi su @LaVeritaWeb troverete le dichiarazioni dei tre responsabili dei dipartimenti salute di Lega, Forza Italia e Frat… - VercesiErnesto : RT @roostereyes: @msgelmini @matteosalvinimi Oh adesso tutti quelli che hanno mangiato e bevuto sul piatto di Forza Italia, giù a vomitare… -

Dopo venti anni di militanza la ministra del Sud dice addio al partito di Silvio Berlusconi. E ora guarda al ...Pesa il livello di dipendenza dal gas russo, che è ancora consistente per Germania e, e pesa ...rischio principale è che i passaggi burocratici finiscano per compromettere la velocità e la...Mario Draghi aveva in mente un programma da realizzare. Ma Lega, Forza Italia e Movimento 5 stelle hanno detto “no”. Ora il retaggio dell’Agenda Draghi incombe sulle elezioni politiche del 25 ...Forza Italia perde pezzi. Con il passare dei giorni si allunga la lista dei politici cha annunciano l’abbandono al partito.