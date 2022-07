QUOTIDIANO NAZIONALE

di Rossella Formenti CANTELLO (Varese) Ha ucciso il rivale in amore, poi ha varcato il confine e ha raggiunto le terme di Stabio, nel Canton Ticino, qui ha esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro ...Il movente sarebbe quello della. Tragedia consumatasi nel tardo pomeriggio in provincia di ... La donna è l'unica che si è salvata da questogesto anche se versa in gravissime condizioni. ... Folle di gelosia, ammazza il rivale Poi spara alla ex e si toglie la vita Ha ucciso il rivale in amore, poi ha varcato il confine e ha raggiunto le terme di Stabio, nel Canton Ticino, qui ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco contro la ex compagna, prima di togliersi la v ...Diese Webseite verwendet Cookies und andere Technologien, um Ihre Seitennutzung auszuwerten und Ihnen nutzungsbasiert redaktionelle Inhalte und Werbung anzuzeigen. Das ist für uns wichtig, denn unser ...