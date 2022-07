Fiumicino: al via Spaghettongola 2022, dieci giorni di musica, buon cibo e beneficenza (Di martedì 26 luglio 2022) Fiumicino – Ci siamo. Venerdì a Fiumicino prende il via la tredicesima edizione di ‘Spaghettongola’ la festa che celebra gli spaghetti alle vongole lupino. Nata da un’intuizione di Stefano Conforzi la kermesse, affidata come sempre all’associazione ‘Il Faro all’Orizzonte’, si è ritagliata un posto d’onore nell’estate laziale. Dal 29 luglio al 7 agosto ogni sera dalle 19 (la domenica anche a pranzo) tanto cibo e tanto divertimento con gli spettacoli musicali nell’area antistante il campo sportivo Cetorelli (via del Faro 75). “Obiettivo – spiega il patron Stefano Conforzi – è valorizzare la cucina tradizionale laziale, i prodotti del nostro mare e della nostra marineria e fare beneficenza. All’ingresso infatti verrà chiesto simbolicamente 1 euro, che sarà impiegato per sostenere il ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022)– Ci siamo. Venerdì aprende il via la tredicesima edizione di ‘’ la festa che celebra gli spaghetti alle vongole lupino. Nata da un’intuizione di Stefano Conforzi la kermesse, affidata come sempre all’associazione ‘Il Faro all’Orizzonte’, si è ritagliata un posto d’onore nell’estate laziale. Dal 29 luglio al 7 agosto ogni sera dalle 19 (la domenica anche a pranzo) tantoe tanto divertimento con gli spettacolili nell’area antistante il campo sportivo Cetorelli (via del Faro 75). “Obiettivo – spiega il patron Stefano Conforzi – è valorizzare la cucina tradizionale laziale, i prodotti del nostro mare e della nostra marineria e fare. All’ingresso infatti verrà chiesto simbolicamente 1 euro, che sarà impiegato per sostenere il ...

