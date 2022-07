Fiuggi, bimbo di 2 anni ustionato con l'acqua bollente mentre la mamma scola la pasta: è grave (Di martedì 26 luglio 2022) Un bimbo di 2 anni è rimasto ustionato da un pentolone di acqua bollente. L'incidente domestico è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Fiuggi in provincia di Frosinone . Secondo una prima ... Leggi su leggo (Di martedì 26 luglio 2022) Undi 2è rimastoda un pentolone di. L'incidente domestico è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi ain provincia di Frosinone . Secondo una prima ...

