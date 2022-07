Fiorentina: sono 10 gli esuberi da piazzare sul mercato (Di martedì 26 luglio 2022) Problema di abbondanza per la Fiorentina che ora si spingerà con forza sul mercato delle cessioni con l'obiettivo di sfoltire la... Leggi su calciomercato (Di martedì 26 luglio 2022) Problema di abbondanza per lache ora si spingerà con forza suldelle cessioni con l'obiettivo di sfoltire la...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Non solo la @acffiorentina su #Schuurs: ci sono anche @TorinoFC_1906 e @BfcOfficialPage ???? - GCaldieron : #Fiorentina, per il @CorSport #Bianco vicino a rinnovo e permanenza in rosa, fu una mia domanda a #Moena a mister… - Fiorentinanews : Un altro #Italiano alla corte della #Fiorentina e con lui sono tre! FOTO - VincenzoCund : Per #Rugani si apre – in maniera concreta – la pista #Bologna ???????? I rossoblu hanno – quasi – ceduto #Theate al… - _DoubleF_9 : @zaccavgni Sono la fiorentina che pensava di aver preso Milinkovic e lo vede ripensarci per andare alla Lazio -