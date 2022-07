Fiorentina, nodo Pulgar: il cileno ‘blocca’ Dodo. Le ultime (Di martedì 26 luglio 2022) La mancata cessione di Pulgar al momento starebbe bloccando l’acquisto di Dodo: il cileno ancora non ha trovato la sistemazione La mancata cessione di Pulgar al momento starebbe bloccando l’acquisto di Dodo: il cileno ancora non ha trovato la sistemazione. Secondo quanto riportato da La Nazione, si sarebbe raffreddata la pista Flamengo anche per i recenti mugugni dei tifosi brasiliani. Anche la Sampdoria al momento è ferma al semplice interessamento. Finché non verrà ceduto la Fiorentina non potrà tesserare Dodo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 luglio 2022) La mancata cessione dial momento starebbe bloccando l’acquisto di: ilancora non ha trovato la sistemazione La mancata cessione dial momento starebbe bloccando l’acquisto di: ilancora non ha trovato la sistemazione. Secondo quanto riportato da La Nazione, si sarebbe raffreddata la pista Flamengo anche per i recenti mugugni dei tifosi brasiliani. Anche la Sampdoria al momento è ferma al semplice interessamento. Finché non verrà ceduto lanon potrà tesserare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

