Fifa 23 | ritorna una big del campionato italiano | ufficiale la partnership

(Di martedì 26 luglio 2022) . Continuano le indiscrezioni sull’atteso gioco di calcio. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Novità succose per quanto riguarda23: EA Sports ha annunciato che la Juventus tornerà ad avere il nome originale nel gioco. L’accordo e lasono state sancite con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Anche i più importanti titoli del presente comee Pes ora eFootbal si sono dovuti arrangiare alla bell e meglio per ovviare alla mancanza di determinate licenze ufficiali , con soluzioni che ...Dopo tre anni di Piemonte Calcio (nome dovuto all'accordo esclusivo con Konami)ufficialmente la Juventus in23 . EA Sports e il club di Torino hanno sottoscritto un accordo di collaborazione pluriennale che inizierà appunto con l'edizione 2023 del famoso gioco, ...E proprio su Fut sbarcherà Marchisio, nel roaster degli Eroi mentre Vlahovic farà da ambasciatore del gioco per la promozione globale. Ricordiamo che in questo momento Konami detiene ancora i diritti ...Non solo: l'attaccante Dušan Vlahovic è stato scelto come ambasciatore del gioco e l'ex Claudio Marchisio entra nel roster degli Eroi Fut ...