“Fiamme e fumo” Incendio vicino alla pista | aeroporto italiano chiuso e traffico aereo sospeso

Il traffico aereo in arrivo e partenza dall'aeroporto di Firenze è stato interrotto a causa di un Incendio che si è sviluppato nel comune di Lastra a Signa in prossimità della superstrada Firenze—Pisa—Livorno. Come scrive su Telegram il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani l'Incendio si è sviluppato in località Sant'Ilario e sul posto sono stati inviati dalla sala operativa "2 elicotteri regionali e 10 squadre di volontariato antIncendio, con i vigili del Fuoco a presidio di alcune abitazioni". Il fumo interferisce infatti sulle traiettorie di atterraggio e decollo, impedendo la partenza degli aerei. Necessario inoltre lasciare liberi gli spazi per permettere l'intervento dei due elicotteri e di una decina di squadre dei vigili del fuoco.

