Fedez | new entry in casa Ferragnez | la nuova auto è da sogno

(Di martedì 26 luglio 2022) La passione per i motori diè ormai cosa nota. E su Instagram il rapper milanese, insieme alla moglie Chiara Ferragni, ha voluto informare tutti i suoi follower del nuovo gioiellino...

Musica e Tv 2.0

Anthony Bosin ha rilevato un negozio storico, il "Disco" sotto la Kolping. Era di Walter ... Consideriamo poi che autori affermati, penso a Cesare Cremonini, a Vasco, a Ligabue, anche ada un ...Solo dueentry questa settimana: alla numero trentotto SPECIAL di LIZZO e alla cinquanta cinque ... Al secondo posto scende la numero uno delle scorse settimane LA DOLCE VITA di, TANANAI & ... AirPlay Radio: Fedez con Tananai e Mara Sattei al vertice, new entry Irama Cambio al vertice nei singoli della Classifica FIMI dal 15 al 21 luglio 2022. Il trio formato da Fedez, Tananai e Mara Sattei ha dovuto infatti cedere il passo a quello formato da Tha Supreme, Sfera E ...Canzoni le 10 più acoltate in radio in questo caldo luglio 2022. Fedez sempre al top con La dolce vita. Sono arrivati gli ultimi tormentoni.