Federico “OSHO” Palmaroli domenica 31 luglio alla Casa del Jazz per i Concerti nel Parco (Di martedì 26 luglio 2022) I Concerti NEL Parco ESTATE 2022 Parco della Casa Del Jazz 31 luglio 2022 ore 21.00 I Concerti NEL Parco ESTATE 2022 “#LEPIÚBELLEFRASIDIOSHO” in questo catartica satira 2.0, a velocità 5G, Federico “OSHO” Palmaroli, accompagnato dal Furano Saxophone Quartet, farà sfilare una dopo l’altra le scoppiettanti vicende e i protagonisti questi ultimi anni, traslate nell’inimitabile linguaggio “da strada” delle vignette che lo hanno reso celebre coinvolgendo il pubblico in una fragorosa risata liberatoria “#LEPIÚBELLEFRASIDIOSHO” Federico “OSHO” Palmaroli Accompagnamento musicale live di FURANO SAXOPHONE QUARTET Alberto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 26 luglio 2022) INELESTATE 2022dellaDel312022 ore 21.00 INELESTATE 2022 “#LEPIÚBELLEFRASIDI” in questo catartica satira 2.0, a velocità 5G,, accompagnato dal Furano Saxophone Quartet, farà sfilare una dopo l’altra le scoppiettanti vicende e i protagonisti questi ultimi anni, traslate nell’inimitabile linguaggio “da strada” delle vignette che lo hanno reso celebre coinvolgendo il pubblico in una fragorosa risata liberatoria “#LEPIÚBELLEFRASIDIAccompagnamento musicale live di FURANO SAXOPHONE QUARTET Alberto ...

DANI56 : RT @lefrasidiosho: Domenica 31 alle ore 21 alla @casadeljazz di Roma annuncerò la mia candidat... no, non è vero, cazzeggerò dal vivo. Per… - silviasignore : RT @lefrasidiosho: Domenica 31 alle ore 21 alla @casadeljazz di Roma annuncerò la mia candidat... no, non è vero, cazzeggerò dal vivo. Per… - francescoelia61 : RT @lefrasidiosho: Domenica 31 alle ore 21 alla @casadeljazz di Roma annuncerò la mia candidat... no, non è vero, cazzeggerò dal vivo. Per… - AnnaP1953 : RT @04Carmen20: Federico Palmaroli ?@lefrasidiosho? , 'Cosa penso di Giorgia Meloni'. Oltre che estremamente intelligente, anche estremam… - Furigana109 : RT @lefrasidiosho: Domenica 31 alle ore 21 alla @casadeljazz di Roma annuncerò la mia candidat... no, non è vero, cazzeggerò dal vivo. Per… -