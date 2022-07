Federica Pellegrini: ecco cosa mangia per tenersi in forma, altro che dieta! (Di martedì 26 luglio 2022) Federica Pellegrini si avvia sempre più rapidamente verso le nozze con Matteo Giunta, il suo ex allenatore. In questo periodo Federica si sta godendo una bella vacanza con la sua famiglia, per questo ha rinunciato per un po' alla sua perfetta forma fisica concedendosi un piccolo peccato di gola. Federica Pellegrini è stata ed è ancora la campionessa che ha emozionato tutto il nostro Paese. E' la più grande e forte nuotatrice che ha collezionato ben 19 medaglie mondiali, 2 medagli olimpiche ed ha stabilito il record, ancora imbattuto nei 200 stile libero. I suoi successi nel nuoto le hanno fatto guadagnare il soprannome de La Divina. Ha deciso di ritirarsi e cominciare la sua vita matrimoniale dopo tanti sacrifici e rinunce. In un' intervista a FanPage Federica ha ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 26 luglio 2022)si avvia sempre più rapidamente verso le nozze con Matteo Giunta, il suo ex allenatore. In questo periodosi sta godendo una bella vacanza con la sua famiglia, per questo ha rinunciato per un po' alla sua perfettafisica concedendosi un piccolo peccato di gola.è stata ed è ancora la campionessa che ha emozionato tutto il nostro Paese. E' la più grande e forte nuotatrice che ha collezionato ben 19 medaglie mondiali, 2 medagli olimpiche ed ha stabilito il record, ancora imbattuto nei 200 stile libero. I suoi successi nel nuoto le hanno fatto guadagnare il soprannome de La Divina. Ha deciso di ritirarsi e cominciare la sua vita matrimoniale dopo tanti sacrifici e rinunce. In un' intervista a FanPageha ...

