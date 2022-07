"Faceva troppo caldo...". Parla il don: cosa c'è dietro questa foto (Di martedì 26 luglio 2022) Il sacerdote finito nelle polemiche per la Messa celebrata in mare: "Forse sono stato imprudente, Non eravamo riusciti a trovare un altro posto". La curia crotonese precisa: "Necessaro mantenere il decoro" Leggi su ilgiornale (Di martedì 26 luglio 2022) Il sacerdote finito nelle polemiche per la Messa celebrata in mare: "Forse sono stato imprudente, Non eravamo riusciti a trovare un altro posto". La curia crotonese precisa: "Necessaro mantenere il decoro"

disinformatico : Ci vollero diecimila morti e centomila malati per decidersi a fare l'ovvio. Che non si faceva perché 'tanto va ben… - emanugi07 : RT @fabius10scudi: Oltre che blasfemo e sacrilego, pure ipocrita. - PAOLAMALACRIDA : RT @fabius10scudi: Oltre che blasfemo e sacrilego, pure ipocrita. - fabius10scudi : Oltre che blasfemo e sacrilego, pure ipocrita. - FabrizioCossu : Ma se po’ fa?????? Crotone, la messa in mare del parroco milanese: «Non sapevamo dove andare, ma non lo rifarei» -