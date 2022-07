F1, solo Magny-Cours può salvare il GP di Francia senza il Paul Ricard (Di martedì 26 luglio 2022) Il Gran Premio di Francia tornerà a Magny-Cours? La domanda è al momento senza risposta, ma è chiaro che al momento solo l’impianto che sorge in quel di Nevers può garantire la permanenza sul suolo transalpino del Mondiale di F1 in caso dell’uscita di scena del Paul Ricard. Le Castellet è in dubbio per la prossima stagione, la pista che sorge nel Departments di Nièvre resta alle porte per un ritorno quasi inaspettato. La location citata è completamente differente dal tecnologico circuito della Provenza che ha riportato il ‘Circus’ in Francia dopo una lunghissima pausa che durava dal 2008. L’autodromo che attualmente accoglie il Mondiale Superbike ed alcune manifestazioni a quattro ruote come in Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS è ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Il Gran Premio ditornerà a? La domanda è al momentorisposta, ma è chiaro che al momentol’impianto che sorge in quel di Nevers può garantire la permanenza sul suolo transalpino del Mondiale di F1 in caso dell’uscita di scena del. Le Castellet è in dubbio per la prossima stagione, la pista che sorge nel Departments di Nièvre resta alle porte per un ritorno quasi inaspettato. La location citata è completamente differente dal tecnologico circuito della Provenza che ha riportato il ‘Circus’ indopo una lunghissima pausa che durava dal 2008. L’autodromo che attualmente accoglie il Mondiale Superbike ed alcune manifestazioni a quattro ruote come in Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS è ...

