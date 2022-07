F1, Binotto: “Leclerc reagirà, in Ungheria puntiamo alla doppietta” (Di martedì 26 luglio 2022) L’errore di Charles Leclerc al Gran Premio di Francia può costare caro. Ma in casa Ferrari si guarda già all’Ungheria, con la necessità di voltare pagina e reagire. “Quello che è successo è un errore ‘genuino’ di Charles, sono cose che possono succedere e che non mettano in discussione quanto sia bravo come pilota” ha dichiarato il team principal della Rossa, Mattia Binotto. “Abbiamo sempre visto che Charles reagisce con grande forza quando commette degli errori. Sono sicuro che tornerà in Ungheria ancora più forte ed affamato”, ha aggiunto sul sito ufficiale della F1. “In Ungheria farà nuovamente davvero caldo e dovremo gestire ancora una volta le gomme, il loro degrado e il loro surriscaldamento. Sarà molto simile a Le Castellet. Ci sono molte ragioni per cui dobbiamo sorridere ed essere ... Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) L’errore di Charlesal Gran Premio di Francia può costare caro. Ma in casa Ferrari si guarda già all’, con la necessità di voltare pagina e reagire. “Quello che è successo è un errore ‘genuino’ di Charles, sono cose che possono succedere e che non mettano in discussione quanto sia bravo come pilota” ha dichiarato il team principal della Rossa, Mattia. “Abbiamo sempre visto che Charles reagisce con grande forza quando commette degli errori. Sono sicuro che tornerà inancora più forte ed affamato”, ha aggiunto sul sito ufficiale della F1. “Infarà nuovamente davvero caldo e dovremo gestire ancora una volta le gomme, il loro degrado e il loro surriscaldamento. Sarà molto simile a Le Castellet. Ci sono molte ragioni per cui dobbiamo sorridere ed essere ...

