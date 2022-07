EYOF 2022, Filippo Bertoni regala la prima medaglia all’Italia (Di martedì 26 luglio 2022) Filippo Bertoni ha conquistato la prima medaglia italiana a Banská Bystrica, sede degli EYOF (European Youth Olympic Festival). Il nostro connazionale si è distinto nei 400 stile libero, un bellissimo argento ottenuto alle spalle di Tolga Temiz. Il turco è stato l’unico a precedere l’azzurro che ha concluso con solo tre decimi di scarto dal vincitore. Decisamente più staccato il tedesco Arne Schubert (3’54?21), terzo all’arrivo al termine di una competizione oltremodo interessante. In Slovacchia, oltre all’ottavo posto per Alice Bonini nella finale dei 400 misti, è arrivato il bronzo per Matteo Arisi al termine della 5km di marcia. L’italiano ha battagliato contro il teutonico Richardt e l’ucraino Horbachov, una lotta che ha visto primeggiare la Germania. EYOF 2022, i ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022)ha conquistato laitaliana a Banská Bystrica, sede degli(European Youth Olympic Festival). Il nostro connazionale si è distinto nei 400 stile libero, un bellissimo argento ottenuto alle spalle di Tolga Temiz. Il turco è stato l’unico a precedere l’azzurro che ha concluso con solo tre decimi di scarto dal vincitore. Decisamente più staccato il tedesco Arne Schubert (3’54?21), terzo all’arrivo al termine di una competizione oltremodo interessante. In Slovacchia, oltre all’ottavo posto per Alice Bonini nella finale dei 400 misti, è arrivato il bronzo per Matteo Arisi al termine della 5km di marcia. L’italiano ha battagliato contro il teutonico Richardt e l’ucraino Horbachov, una lotta che ha visto primeggiare la Germania., i ...

fabiocastelli_ : RT @ginnasticando: ???? Artistica, EYOF: Dove vedere la gara? ?? Scopri come seguire la gara degli azzurri e delle azzurre! ??? Link qui: ht… - GimnastasNet : RT @ginnasticando: ???? Artistica, EYOF: Dove vedere la gara? ?? Scopri come seguire la gara degli azzurri e delle azzurre! ??? Link qui: ht… - CarlottaRossi11 : Pallavolo Eyof maschile - Debutto travolgente degli Azzurrini di Battocchio - CarlottaRossi11 : Pallavolo Eyof - Falsa partenza delle ragazze di Gagliardi - Swim4life_it : Italia subito sul podio in Slovacchia al Festival Olimpico della Gioventù Europea @FINOfficial_ @Coninews… -