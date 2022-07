Eurovision, sarà il Regno Unito a ospitare la prossima edizione (Di martedì 26 luglio 2022) L’Ucraina ha vinto gli Eurovision Song Contest 2022 con la Kalush Orchestra. Stefania, il titolo del brano dedicato a tutte le mamme della loro madrepatria, in pieno conflitto, aveva conquistato il pubblico ottenendo il primo posto sul podio. Eppure, nonostante la vittoria è stato deciso che per ragioni di sicurezza la prossima edizione del contest musicale europeo non si terrà a Kiev. Una decisione che già quando erano stati annunciati i vincitori sul palco degli Eurovision Song Contest appariva già inevitabile. La recente situazione di pericolo che si è creata in Ucraina, con il conflitto contro la Russia che procede, avrebbe reso impossibile un regolare svolgimento della nuova edizione del più famoso contest musicale europeo. Serviva solo una conferma, ed è presto arrivata. Photo Credits: AnsaLa ... Leggi su velvetmag (Di martedì 26 luglio 2022) L’Ucraina ha vinto gliSong Contest 2022 con la Kalush Orchestra. Stefania, il titolo del brano dedicato a tutte le mamme della loro madrepatria, in pieno conflitto, aveva conquistato il pubblico ottenendo il primo posto sul podio. Eppure, nonostante la vittoria è stato deciso che per ragioni di sicurezza ladel contest musicale europeo non si terrà a Kiev. Una decisione che già quando erano stati annunciati i vincitori sul palco degliSong Contest appariva già inevitabile. La recente situazione di pericolo che si è creata in Ucraina, con il conflitto contro la Russia che procede, avrebbe reso impossibile un regolare svolgimento della nuovadel più famoso contest musicale europeo. Serviva solo una conferma, ed è presto arrivata. Photo Credits: AnsaLa ...

