Europei, i convocati della Nazionale Italiana di nuoto (Di martedì 26 luglio 2022) Roma – La Federazione Italiana nuoto, su indicazione del direttore tecnico Cesare Butini, ha il piacere di comunicare la Squadra Nazionale che parteciperà alla 36esima edizione dei Campionati Europei di nuoto, in programma allo Stadio del nuoto di Roma dall’11 al 17 agosto. La selezione è formata da 58 atleti: 34 maschi e 24 femmine. Nella squadra femminile spiccano nove atlete nate dopo il 2000 tra cui le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano, Antonella Crispino, Sofia Morini e Chiara Tarantino classe 2003. Altrettanti nel gruppo maschile. I più giovani sono Lorenzo Galossi del 2006 e Benedetta Pilato del 2005; rientra il capitano Fabio Scozzoli, che compirà 34 anni il 4 agosto. Presenti tutti i finalisti, nonché medagliati, alle Olimpiadi di Tokyo e ai mondiali di Budapest, a partire ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022) Roma – La Federazione, su indicazione del direttore tecnico Cesare Butini, ha il piacere di comunicare la Squadrache parteciperà alla 36esima edizione dei Campionatidi, in programma allo Stadio deldi Roma dall’11 al 17 agosto. La selezione è formata da 58 atleti: 34 maschi e 24 femmine. Nella squadra femminile spiccano nove atlete nate dopo il 2000 tra cui le gemelle Antonietta e Noemi Cesarano, Antonella Crispino, Sofia Morini e Chiara Tarantino classe 2003. Altrettanti nel gruppo maschile. I più giovani sono Lorenzo Galossi del 2006 e Benedetta Pilato del 2005; rientra il capitano Fabio Scozzoli, che compirà 34 anni il 4 agosto. Presenti tutti i finalisti, nonché medagliati, alle Olimpiadi di Tokyo e ai mondiali di Budapest, a partire ...

