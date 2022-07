Europei femminili 2022: la tedesca Buhl positiva al Covid, salterà la semifinale contro la Francia (Di martedì 26 luglio 2022) Klara Buhl, centrocampista tedesca è risultata positiva al Covid-19 e salterà la semifinale contro la Francia all’Europeo femminile 2022. La calciatrice del Bayern Monaco ha giocato finora tutte le partite con la propria Nazionale, segnando nella vittoria per 2-0 sulla Spagna nella fase a gironi. Il team tedesco ha riferito che la giocatrice non ha attualmente sintomi ed è in isolamento, le compagne sono tutte negative. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 luglio 2022) Klara, centrocampistaè risultataal-19 elalaall’Europeo femminile. La calciatrice del Bayern Monaco ha giocato finora tutte le partite con la propria Nazionale, segnando nella vittoria per 2-0 sulla Spagna nella fase a gironi. Il team tedesco ha riferito che la giocatrice non ha attualmente sintomi ed è in isolamento, le compagne sono tutte negative. SportFace.

