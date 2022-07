Europa nervosa alla vigilia della Fed, Walmart allarma Wall Street. Gas sopra i 200 euro (Di martedì 26 luglio 2022) Piazza Affari chiude a -1% con gli istituti di credito zavorrati dai conti sotto le attese di Ubs, mentre il colosso Usa della grande distribuzione abbassa le stime sul 2022. euro torna a 1,01 dollari, spread chiude a 235 punti Leggi su ilsole24ore (Di martedì 26 luglio 2022) Piazza Affari chiude a -1% con gli istituti di credito zavorrati dai conti sotto le attese di Ubs, mentre il colosso Usagrande distribuzione abbassa le stime sul 2022.torna a 1,01 dollari, spread chiude a 235 punti

infoiteconomia : Borsa: Europa nervosa in attesa Bce, spread vicino 228 punti - fisco24_info : Borsa: Europa nervosa in attesa Bce, spread vicino 228 punti: Milano resta la peggiore (-1,5%), cali per petrolio e… - fisco24_info : Borsa: Europa nervosa in attesa Bce, Milano resta pesante: Tensione sui titoli di Stato. Euro in rialzo su dollaro -