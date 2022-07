Ermal Meta, l’annuncio preoccupa i fan: “Sono diversi giorni che…” | L’accaduto (FOTO) (Di martedì 26 luglio 2022) Ermal Meta annulla i prossimi live a causa di un problema di salute: ecco le parole dell’artista rilasciate sui social Ermal Meta è tornato in giro per l’Italia col suo nuovo tour estivo. L’artista da circa un mese sta raggiungendo tantissime nuove destinazioni da nord a sud per incontrare i suoi fan durante il nuovo tour. Questa estate è un anno speciale per Ermal che ha da poco pubblicato il suo primo libro dal titolo “Domani e per sempre”, durante i firmacopie ha già incontrato tantissimi fan. E’ amatissimo e seguitissimo da intere generazioni, la sua musica riesce ad essere amata dai più piccoli e dai grandi. Il nuovo tour estivo si concluderà a Roseto Capo Spulico il prossimo sabato 20 agosto, per poi riprendere il tour “Tribù Urbana Live” il prossimo 25 febbraio nei palazzetti. Leggi anche –> ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 luglio 2022)annulla i prossimi live a causa di un problema di salute: ecco le parole dell’artista rilasciate sui socialè tornato in giro per l’Italia col suo nuovo tour estivo. L’artista da circa un mese sta raggiungendo tantissime nuove destinazioni da nord a sud per incontrare i suoi fan durante il nuovo tour. Questa estate è un anno speciale perche ha da poco pubblicato il suo primo libro dal titolo “Domani e per sempre”, durante i firmacopie ha già incontrato tantissimi fan. E’ amatissimo e seguitissimo da intere generazioni, la sua musica riesce ad essere amata dai più piccoli e dai grandi. Il nuovo tour estivo si concluderà a Roseto Capo Spulico il prossimo sabato 20 agosto, per poi riprendere il tour “Tribù Urbana Live” il prossimo 25 febbraio nei palazzetti. Leggi anche –> ...

TicketOneIT : ??Prosegue senza sosta il tour estivo di @MetaErmal ? ??Noi non vediamo l'ora di vederlo?? ??Scopri i dettagli e acqu… - ItaloTreno : Ogni sua canzone tocca il cuore e cattura l'anima. Sulla rivista di bordo di luglio Ermal Meta ci racconta i il suo… - meenoo___ : Povero Ermal ?? Causa allergia, è capitato anche a me di svegliarmi con gli occhi gonfi la metà dei suoi.. il fastid… - Sara_verso_Meta : Ermal rimettiti presto, la tua salute è la cosa più importante per noi.. noi siamo qui, sempre.. Un abbraccio fortissimo!!! ?? #ermalmeta - Jetmira04150748 : RT @nadyroxy33: Domani alle 19 sarà possibile seguire Ermal dal Giffoni Film Festival qui?????? #ermalmeta @famedalupi Ermal Meta Ore 19:0… -