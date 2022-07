Eragon | il romanzo di Christopher Paolini diventerà una serie per DIsney+

(Di martedì 26 luglio 2022) Dopo un adattamento cinematografico non troppo fortunato,doventerà unatv per, il progetto sarebbe già in fase di sviluppo.diventa unalive action per. L'annuncio arriva da Variety che conferma le fasi iniziali di sviluppo del nuovo adattamento delyoung adult di, primodellafantasy del Ciclo dell'Eredità scritto nel 2002 da, ha visto un primo adattamento nel 2006 sotto forma di film diretto da Stefen Fangmeier e interpretato da Rachel Weisz, Jeremy Irons e John Malkovich. Secondo le fonti,sarà il co-sceneggiatore ...

