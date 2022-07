Entusiasmo e passione al Giffoni Film Festival, grande accoglienza per Richard Madden e Salvatore Esposito -VIDEO (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Salerno – grande Entusiasmo, energia e voglia di confrontarsi. Il 52esimo Giffoni Film Festival entra nel vivo, una edizione intensa che si apre nuovamente ai suoi giurati con un red carpet rinnovato: ha la forma di un abbraccio, “proprio come messaggio di inclusione – ha precisato il direttore di Giffoni Experience, Claudio Gubitosi – e voglia di incontrarsi”. Nella quinta giornata riflettori puntati sull’attore scozzese Richard Madden, che è stato premiato con l’ambito Giffoni Award: noto per la miniserie ‘Bodyguard’, con cui ha vinto nel 2019 il Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica, e per il celebre ruolo di Robb Stark ne ‘Il trono di spade’, Madden è stato ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Salerno –, energia e voglia di confrontarsi. Il 52esimoentra nel vivo, una edizione intensa che si apre nuovamente ai suoi giurati con un red carpet rinnovato: ha la forma di un abbraccio, “proprio come messaggio di inclusione – ha precisato il direttore diExperience, Claudio Gubitosi – e voglia di incontrarsi”. Nella quinta giornata riflettori puntati sull’attore scozzese, che è stato premiato con l’ambitoAward: noto per la miniserie ‘Bodyguard’, con cui ha vinto nel 2019 il Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica, e per il celebre ruolo di Robb Stark ne ‘Il trono di spade’,è stato ...

672Cilia : RT @desideria_88: So #diEssere piena di difetti... Ma sono anche piena di entusiasmo, di passione, di voglia di vivere. ?? Le dita che affo… - fieschidugenta : RT @desideria_88: So #diEssere piena di difetti... Ma sono anche piena di entusiasmo, di passione, di voglia di vivere. ?? Le dita che affo… - aleniggaz : RT @desideria_88: So #diEssere piena di difetti... Ma sono anche piena di entusiasmo, di passione, di voglia di vivere. ?? Le dita che affo… - LiberoP68333298 : RT @desideria_88: So #diEssere piena di difetti... Ma sono anche piena di entusiasmo, di passione, di voglia di vivere. ?? Le dita che affo… - UnTemaAlGiorno : RT @desideria_88: So #diEssere piena di difetti... Ma sono anche piena di entusiasmo, di passione, di voglia di vivere. ?? Le dita che affo… -