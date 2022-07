Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei: ospiti e anticipazioni 26 luglio 2022 (Di martedì 26 luglio 2022) Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei è lo show in onda stasera in tv martedì 26 luglio 2022 in prima serata su Rai 2 condotto da Enrico Brignano. Scopri ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Enrico Brignano Un’ora sola vi vorrei: ospiti e anticipazioni 2 marzo 2022 Enrico Brignano propone un’ulteriore iniezione di umorismo, leggerezza, canzoni e momenti di riflessione alla sua maniera dissacrante e ironica. Tra i temi trattati nell’ultimo appuntamento il fenomeno delle fake news, oggi più che mai attuale ma ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 26 luglio 2022)viè lo show in onda stasera in tv martedì 26in prima serata su Rai 2 condotto da. Scopridella serata. SCOPRI COSA C’È IN TVvi2 marzopropone un’ulteriore iniezione di umorismo, leggerezza, canzoni e momenti di riflessione alla sua maniera dissacrante e ironica. Tra i temi trattati nell’ultimo appuntamento il fenomeno delle fake news, oggi più che mai attuale ma ...

adessobastadai : @ImolaOggi Enrico chi? Brignano? - zazoomblog : Flora Canto si è rifatta? Ecco comera in passato la moglie di Enrico Brignano - #Flora #Canto #rifatta? #comera - UmberHouse : RT @Kagakazov: La frizzante simpatia di Enrico Brignano… 20 anni fa come cabarettista era bravo. Ora si è voluto reinventare show man, att… - bariodassani : A Zelig nel 2122 c'è Enrico Brignano cyborg che dice 'Antropocene? Semmai ANTROPOCHECENEFREGAAAAAAAA' - Kagakazov : La frizzante simpatia di Enrico Brignano… 20 anni fa come cabarettista era bravo. Ora si è voluto reinventare show… -