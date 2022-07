Emergenza caldo, oggi 13 città da bollino rosso: da domani i primi cali di temperatura (Di martedì 26 luglio 2022) Ancora bollino rosso per le ondate di calore in 13 città del centro Italia e della Sicilia. I centri urbani con il livello massimo di allerta, oggi 26 luglio, sono Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. A dare l’allarme il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città. La situazione dovrebbe migliorare nei prossimi due giorni almeno a Viterbo, Civitavecchia, Latina e Cagliari, mentre il bollino rimarrà rosso per tre giorni di seguito nelle altre città. Si respira invece al nord, dove Torino, Trieste, Venezia, Verona, Milano, Brescia, Bologna e Bolzano registrano un bollino giallo, che passerà al verde il 27 e il ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) Ancoraper le ondate di calore in 13del centro Italia e della Sicilia. I centri urbani con il livello massimo di allerta,26 luglio, sono Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. A dare l’allarme il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27. La situazione dovrebbe migliorare nei prossimi due giorni almeno a Viterbo, Civitavecchia, Latina e Cagliari, mentre ilrimarràper tre giorni di seguito nelle altre. Si respira invece al nord, dove Torino, Trieste, Venezia, Verona, Milano, Brescia, Bologna e Bolzano registrano ungiallo, che passerà al verde il 27 e il ...

Link4Universe : Record assoluto di temperature per il Regno Unito, con 40.3°C in Inghilterra e oltre 34°C in Scozia. L'ondata estr… - ArpaPiemonte : #caldo Temperature elevate su tutta la regione. Nella città metropolitana di Torino livello di rischio Emergenza - AndreaL50331557 : RT @comunepordenone: Per motivi di #salute pubblica le ditte possono chiedere una #deroga ai #limiti acustici per lavorare di notte in #can… - rico6868 : Io non capisco: C'è un emergenza caldo, e tutti i negozi e gli uffici aprono nelle ore più calde. Non di notte nell… - SiciliaCri : RT @crocerossa: ???? In questi giorni di caldo record, la #CroceRossa è attiva anche per dare indicazioni utili sulle ondate di calore. Nel… -