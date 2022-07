TataChips86 : @47_Sydney Elodie ed Emanuela Fanelli le voglio pavoneggiaesi su quel red Carpet. - SimonaCroisette : RT @TataChips86: #Venezia79 Ovviamente BOMBA di film in concorso e fuori concorso. Felicissima di rivedere Vanessa Kirby e Laura Dern su q… - TataChips86 : #Venezia79 Ovviamente BOMBA di film in concorso e fuori concorso. Felicissima di rivedere Vanessa Kirby e Laura De… - reneelettra : RT @Qua_Agatha: @Adnkronos Elodie ha tutto il diritto di dire quel che pensa ... ma mi chiedo PERCHÉ farci su articoli? Precisamente chi sa… - TataChips86 : Perchè Elodie deve fare quel Red Carpet. LEI DEVE FARLO. -

YouMovies

...infanzia' - ha detto la cantante a revenews.it raccontando come è nata l'idea del disco - 'in... Non solo, nel disco ci sono anchee Giorgia nel brano 'Luglio': ' è una canzone sul supporto ..., di nuovo con Marracash/ Ormai pochi dubbi sul ritorno di fiamma Non solo Fedez, visto che ... rifarebbe quell'esperienza perché 'è stata formativa anche se non avevo bene a fuocoche ... Elodie, quel retroscena mai svelato prima su Maria De Filippi Elodie lo rivela soltanto adesso, la cantante romano parla di un retroscena su Maria De Filippi di cui nessuno sapeva ancora nulla.Elodie e Andrea Delogu, la coppia che scoppia. È ormai virale il ballo di Elodie sulle note del singolo Tribale. Ieri durante i Tim Summer Hits, anche la conduttrice Andrea Delogu ha ...