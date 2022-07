Elodie e Michele Bravi, i film che segnano il loro debutto al cinema saranno in concorso a Venezia 79 (Di martedì 26 luglio 2022) Il debutto sul grande schermo di Elodie e Michele Bravi è iniziato indubbiamente sotto una buona stella. Sia Ti mangio il cuore con la cantante 32enne che Amanda con il cantautore umbro sono in concorso alla 79esima edizione della Mostra del cinema di Venezia. Le due pellicole verranno presentate rispettivamente nelle categorie Orizzonti e Orizzonti Extra. Gli annunci sono arrivati pochi minuti fa e sono stati subito ripresi dai profili Instagram dei due artisti. Elodie non ha nascosto la sua emozione: TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa andrà in concorso in Orizzonti alla 79ª Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia. Il film uscirà in sala il 22 ... Leggi su isaechia (Di martedì 26 luglio 2022) Ilsul grande schermo diè iniziato indubbiamente sotto una buona stella. Sia Ti mangio il cuore con la cantante 32enne che Amanda con il cantautore umbro sono inalla 79esima edizione della Mostra deldi. Le due pellicole verranno presentate rispettivamente nelle categorie Orizzonti e Orizzonti Extra. Gli annunci sono arrivati pochi minuti fa e sono stati subito ripresi dai profili Instagram dei due artisti.non ha nascosto la sua emozione: TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa andrà inin Orizzonti alla 79ª Mostra Internazionale d’Artetografica di. Iluscirà in sala il 22 ...

