Elodie e Andrea Delogu, il ballo Tribale infiamma il Tim Summer Hits: «Il segreto? Il movimento del sedere» (Di martedì 26 luglio 2022) Elodie e Andrea Delogu, la coppia che scoppia. È ormai virale il ballo di Elodie sulle note del singolo Tribale. Ieri durante i Tim Summer Hits, anche la conduttrice Andrea Delogu ha voluto provare i passi della hit estiva. Il video ha fatto il giro del web. Il singolo Tribale Per la cantante Elodie questa stagione estiva è un momento d’oro grazie al successo che sta avendo l’ultimo brano, diventanto un vero tormentone. Elodie diventa una hit ogni volta che sale sul palco. Canta e affascina il pubblico con la voce magnetica e gli outfit sensuali. Elodie canta sì, e lo fa anche bene. Ma ultimamente ha tirato fuori un’altra qualità, quella del ... Leggi su blog.libero (Di martedì 26 luglio 2022), la coppia che scoppia. È ormai virale ildisulle note del singolo. Ieri durante i Tim, anche la conduttriceha voluto provare i passi della hit estiva. Il video ha fatto il giro del web. Il singoloPer la cantantequesta stagione estiva è un momento d’oro grazie al successo che sta avendo l’ultimo brano, diventanto un vero tormentone.diventa una hit ogni volta che sale sul palco. Canta e affascina il pubblico con la voce magnetica e gli outfit sensuali.canta sì, e lo fa anche bene. Ma ultimamente ha tirato fuori un’altra qualità, quella del ...

UgoBaroni : RT @Vale41229116: Elodie e Andrea Delogu che ballano la coreografia di Tribale x sempre famose #TimSummerHits - _Alessio_88 : Elodie e Andrea, CALPESTATEMI #TIMSummerHits - v__andrea : RT @roccaab: Elodie qualche mese fa si rammaricava di non aver finito il liceo, di non aver preso la patente, di non aver studiato nemmeno… - Vale41229116 : Elodie e Andrea Delogu che ballano la coreografia di Tribale x sempre famose #TimSummerHits - FedericaSure : @Andrea_V_73 @avantibionda E Letta è il fidanzato di Marra (che sta con EloDIE) ???? -