Elezioni | Sala incontra a Roma Enrico Letta e Luigi Di Maio

Roma – In base a quanto apprende l'agenzia di stampa Italpress, il sindaco di Milano Giuseppe Sala (foto) avrebbe incontrato il segretario del Pd Enrico Letta e il ministro degli Affari Esteri, nonché leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio. L'incontro, riporta sempre Italpress, sarebbe avvenuto a Roma, presso la sede di Arel. L'articolo L'Opinionista.

