Elezioni, Renzi: Per ora corriamo da soli. L’alleanza con Calenda? L’amicizia non basta (Di martedì 26 luglio 2022) Alla domanda se Italia viva correrà da sola alle Elezioni, il suo leader Matteo Renzi ha risposto: “Al momento assolutamente sì”. Intervistato dal Tg5, Renzi ha poi aggiunto che, per cambiare decisione, serve “che qualcuno accetti le nostre idee: se non le accettano, noi abbiamo coraggio, libertà e fantasia per andare da soli. Quando abbiamo mandato a casa Conte e portato Draghi, tutti dicevano che era impossibile. Lo abbiamo fatto. Lo rifaremo”. quanto all’incontro di ieri con Calenda “è andato bene, come sempre”, è stato “un incontro tra amici ma naturalmente L’amicizia non è sufficiente, bisogna vedere se condividiamo le idee”. “Le alleanze – ha aggiunto – non si fanno sulla base delle alchimie o del gioco delle coppie, ma mettendo al centro le scelte per i cittadini. Io per esempio ... Leggi su ildenaro (Di martedì 26 luglio 2022) Alla domanda se Italia viva correrà da sola alle, il suo leader Matteoha risposto: “Al momento assolutamente sì”. Intervistato dal Tg5,ha poi aggiunto che, per cambiare decisione, serve “che qualcuno accetti le nostre idee: se non le accettano, noi abbiamo coraggio, libertà e fantasia per andare da. Quando abbiamo mandato a casa Conte e portato Draghi, tutti dicevano che era impossibile. Lo abbiamo fatto. Lo rifaremo”. quanto all’incontro di ieri con“è andato bene, come sempre”, è stato “un incontro tra amici ma naturalmentenon è sufficiente, bisogna vedere se condividiamo le idee”. “Le alleanze – ha aggiunto – non si fanno sulla base delle alchimie o del gioco delle coppie, ma mettendo al centro le scelte per i cittadini. Io per esempio ...

