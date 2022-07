Elezioni politiche 2022, le stime dell’Istituto Cattaneo: «Al centrodestra il 70% dei collegi uninominali» (Di martedì 26 luglio 2022) L’Istituto Cattaneo ha pubblicato un report che prova a stimare i risultati delle prossime Elezioni. L’analisi si basa sugli ultimi sondaggi, e parte dal presupposto che «nella coalizione di centrosinistra convergano tutte le forze politiche per cui sono state rilevate le intenzioni di voto nel mese di luglio in qualche modo prossime al Pd: Sinistra, Verdi, Azione, Insieme per il Futuro e Italia Viva». Secondo i calcoli dell’Istituto Cattaneo la scomparsa del campo largo favorisce il centrodestra: «La mancata alleanza tra Pd e M5S potrebbe consentire al centrodestra di prevalere in circa il 70 per cento dei collegi uninominali di Camera e Senato». Al contrario «i collegi blindati per il centrosinistra risulterebbero ... Leggi su open.online (Di martedì 26 luglio 2022) L’Istitutoha pubblicato un report che prova a stimare i risultati delle prossime. L’analisi si basa sugli ultimi sondaggi, e parte dal presupposto che «nella coalizione di centrosinistra convergano tutte le forzeper cui sono state rilevate le intenzioni di voto nel mese di luglio in qualche modo prossime al Pd: Sinistra, Verdi, Azione, Insieme per il Futuro e Italia Viva». Secondo i calcolila scomparsa del campo largo favorisce il: «La mancata alleanza tra Pd e M5S potrebbe consentire aldi prevalere in circa il 70 per cento deidi Camera e Senato». Al contrario «iblindati per il centrosinistra risulterebbero ...

