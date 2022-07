Elezioni, perché tutti parlano solo di poltrone? La diretta con Peter Gomez (Di martedì 26 luglio 2022) La campagna elettorale per le Politiche in programma a fine settembre sta entrando già nel vivo. Ma al posto di parlare di contenuti, la sensazione è che i partiti si stiano occupando – e preoccupando – di piazzare in Parlamento i loro futuri eletti. perché tutti parlano solo di poltrone? Il commento del direttore Peter Gomez con Paolo Frosina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) La campagna elettorale per le Politiche in programma a fine settembre sta entrando già nel vivo. Ma al posto di parlare di contenuti, la sensazione è che i partiti si stiano occupando – e preoccupando – di piazzare in Parlamento i loro futuri eletti.di? Il commento del direttorecon Paolo Frosina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

