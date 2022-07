Elezioni | Orlando | ' proposta Pd parla al Paese per dare risposte forti'

(Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Quella indicata da Enrico Letta è "una piattaforma chendo ale' in grado diuna risposta forte". Lo ha detto Andreaa margine della Direzione del Pd. Dal segretario "sono arrivate parole d'ordine chiare: lotta alle diseguaglianze sociali, difesa e protezione del lavoro, la transizione ecologica, l'esigenza di salvaguaril pianeta, la lotta a non cancellare anni di diritti delle donne, protezione delle persone fragili", ha spiegato il ministro del Lavoro sottolineando anche il fatto che "il segretario ha dato delle coordinate come condizioni per costruire una interlocuzione con altri soggetti politici".

AccountLeggero : RT @Luis74340891: Il Consiglio dei Ministri ha cestinato la proposta di salario minimo del PD, cui aveva lavorato il Ministro Andrea Orland… - albertoorselli : RT @Luis74340891: Il Consiglio dei Ministri ha cestinato la proposta di salario minimo del PD, cui aveva lavorato il Ministro Andrea Orland… - CesareMontanari : RT @Luis74340891: Il Consiglio dei Ministri ha cestinato la proposta di salario minimo del PD, cui aveva lavorato il Ministro Andrea Orland… - gbric72 : RT @Luis74340891: Il Consiglio dei Ministri ha cestinato la proposta di salario minimo del PD, cui aveva lavorato il Ministro Andrea Orland… - SerglocSergio : RT @Luis74340891: Il Consiglio dei Ministri ha cestinato la proposta di salario minimo del PD, cui aveva lavorato il Ministro Andrea Orland… -

...in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato delle possibili alleanze in vista delle... dei rancori personali, tra Renzi che ha fatto una politica riformista ee Provenzano, che ...... ha riferito oggi su Twitter. 'Ho sottolineato la priorità dellee l'urgenza di un esecutivo unificato e inclusivo per arrivarci, e ho rimarcato che tutte le principali parti ...Roma, 26 lug. Quella indicata da Enrico Letta è "una piattaforma che parlando al Paese e' in grado di dare una risposta forte". Lo ha detto Andrea Orlando a mar ...In giornata la direzione del Pd mentre nel centrodestra si accende la discussione sul nome del premier. Toti vede i suoi per fare il punto sulla situazione anche in Regione ...