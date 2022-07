Elezioni | Molinari Repubblica | ' accusa su foto Giorgia Meloni qualifica chi la muove' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "La sgangheratadi 'sessismo' e 'machismo' mossa ada esponenti di FdI per lapubblicata oggi in prima pagina di, scattata dall'agenzia di stampa Reuters e pubblicata in originale, senza alcun taglio tipografico, non meriterebbe di essere raccolta, perchéchi lae i suoi percorsi cognitivi". Così il direttore diMauriziorisponde alle roventi polemiche scatenatesi sullapubblicata oggi in prima pagina sul suo quotidiano, che ha suscitato una forte reazione da parte di Fratelli d'Italia. "Tuttavia -aggiunge il direttore di- l'è indicativa della cultura politica di ...