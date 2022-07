Elezioni | Letta | ' parliamo dell' Italia del 2027 | dipenderà dalle scelte di oggi'

Linkiesta : @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - galeazzobignami : Si, caro #Letta. È così. L’#Italia è ad un bivio. E finalmente a scegliere saranno gli #italiani, non le consorte… - pietroraffa : Annunziata:'La separazione tra Pd e 5stelle è irreversibile?' Letta:'Per queste elezioni sì'. Bene così… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Letta: non ci sarà pareggio, o noi o Meloni #italiano #meloni #pd #segretario #letta - anto_laudisi : RT @riccardomarassi: La vignetta di oggi sul Quotidiano del Sud -

Il segretario Enricoillustra la linea del partito in vista delledel 25 settembre.: 'Nell'Italia del 2027 nessuno si deve sentire solo. Tutti si devono sentire a casa. Nessuno ...Poi, parlando del candidato premier: 'Fossi al posto disceglierei uno bravo a vincereche sembravano già perse: Stefano Bonaccini ". Il governatore dell'Emilia Romagna "ha fatto meno ...26lug (Adnkronos) - "La prossima legislatura sia quella del lavoro, si riprenda un percorso costruttivo per consentire al lavoro di essere al centro". Il Paese "deve premiare e incentivare il lavoro, ...Roma, 26 lug. (LaPresse) - "Mai come questa volta, mai come in queste elezioni, credo dal '48 ad oggi, il voto italiano sarà così determinante sugli equilibri ...