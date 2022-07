Elezioni, Letta: "O noi o Meloni, parlare con gli elettori di Forza Italia" | Berlusconi: "Il tema premier non mi appassiona" | Calenda: "Io ... (Di martedì 26 luglio 2022) Meloni: 'Senza accordo sulla premiership l'alleanza per governare insieme è inutile'. Salvini: 'Chi ha un voto in più indica il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 luglio 2022): 'Senza accordo sullaship l'alleanza per governare insieme è inutile'. Salvini: 'Chi ha un voto in più indica il ...

Linkiesta : @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - galeazzobignami : Si, caro #Letta. È così. L’#Italia è ad un bivio. E finalmente a scegliere saranno gli #italiani, non le consorte… - pietroraffa : Annunziata:'La separazione tra Pd e 5stelle è irreversibile?' Letta:'Per queste elezioni sì'. Bene così… - bizcommunityit : Elezioni, la diretta - Il Pd riunisce la Direzione nazionale. Letta: 'Voto decisivo in Ue, o con noi o coi sovranis… - Fre_AFG : Sì interessante il tuo delirio ??. Finalmente è arrivata in la pillolina della terapia giornaliera, dai Enrico, pren… -