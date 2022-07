Elezioni | Letta | ' lista aperta ed espansiva democratici e progressisti per Italia 2027' **

Linkiesta : @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - galeazzobignami : Si, caro #Letta. È così. L’#Italia è ad un bivio. E finalmente a scegliere saranno gli #italiani, non le consorte… - pietroraffa : Annunziata:'La separazione tra Pd e 5stelle è irreversibile?' Letta:'Per queste elezioni sì'. Bene così… - albertomura : @FRANCOMARCELL12 Letta è tornato dalla Francia con un sola missione da compiere: vendicare il proferimento «Enrico,… - alessandroTuzzo : #Letta: “queste elezioni non si vincono prendendo la medaglia d’oro su Twitter”. -

... ha aggiunto, sottolineando che "abbiamo una grande responsabilità e dobbiamo guardare all'... "Mai come questa volta, mai come in queste, il risultato italiano sarà così determinante ...Enricoparla davanti alla Direzione nazionale del Pd, allargata ai gruppi parlamentari, delle prossimedel 25 settembre, 'mai come stavolta il voto italiano sarà il più determinante di ...Roma, 26 lug (Adnkronos) - "La campagna elettorale è partita e dalla destra non è arrivata nessuna proposta fattibile, con cose da meno a più ma mai giuste". Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione.Roma, 26 luglio 2022 - "Meno tempo si passa a litigare e meglio è. Il leader e il premier del centrodestra Chi prende un voto in più sceglie, vince e governa". Matteo Salvini lancia un messaggio a Gi ...