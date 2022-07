Elezioni | Letta guarda ai delusi del centrodestra | “Con Forza Italia abbiamo lavorato bene | ora bisogna convincere i loro elettori a votarci”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 luglio 2022) Enricochiude definitivamente al M5s, bollata come “irresponsabile che ha fatto cadere il governo Draghi”. Lo stesso dice della Lega, ma non di, sulla quale, alla direzione del Pd, “vogliono spendere qualche parola in più”, ha detto. “Contanto in questa esperienza di governo quanto in Europa. Ora hanno fatto la scelta incomprensibile di sciogliersi dentro la Lega. Per questo dobbiamoparte dell’elettorato che li ha votati a votare noi“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.