**Elezioni: Letta, 'alleanze solo elettorali, cuore proposta siamo noi con nostre posizioni'** (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Il cuore siamo noi con la nostra lista e poi ci sono le alleanze elettorali che siamo costretti a fare dalla legge elettorale. Sono due livelli diversi tra loro, questa è la chiave. La narrazione dovrà esser netta e chiara sulle nostre posizioni: le alleanze elettorali non inficeranno in nulla la nettezza e il racconto su chi siamo noi". Lo ha detto Enrico Letta nelle repliche alla Direzione. Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Ilnoi con la nostra lista e poi ci sono lechecostretti a fare dalla legge elettorale. Sono due livelli diversi tra loro, questa è la chiave. La narrazione dovrà esser netta e chiara sulle: lenon inficeranno in nulla la nettezza e il racconto su chinoi". Lo ha detto Enriconelle repliche alla Direzione.

