**Elezioni: Letta, 'abbiamo apertura di credito dalla società, dipende da noi'** (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "abbiamo non il vento a favore, abbiamo una apertura di credito che la società italiana è disposta a darci a seconda di come ci comportiamo con i linguaggi, le scelte, le liste, le modalità con cui andiamo a elezioni. dipende da cosa faremo noi". Lo ha detto Enrico Letta nelle repliche in Direzione. Leggi su iltempo (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "non il vento a favore,unadiche laitaliana è disposta a darci a seconda di come ci comportiamo con i linguaggi, le scelte, le liste, le modalità con cui andiamo a elezioni.da cosa faremo noi". Lo ha detto Enriconelle repliche in Direzione.

Linkiesta : @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - petergomezblog : Elezioni, Calenda: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo p… - galeazzobignami : Si, caro #Letta. È così. L’#Italia è ad un bivio. E finalmente a scegliere saranno gli #italiani, non le consorte… - AndreaDeMarchi : I principali problemi dei partiti sono chi farà il premier in caso di vittoria alle elezioni politiche.… - alba_it : @lageloni L’uscita di Calenda lascia prevedere quello che accadrà all’indomani delle elezioni. Dopo aver usato il P… -