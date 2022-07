Elezioni | FdI attacca Repubblica | foto sessista contro Meloni

elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - SkyTG24 : Elezioni, sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24: intenzioni di voto premiano FdI e Pd - Open_gol : Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle pros… - Enzo91264807 : RT @vocedelpatriota: Elezioni. Ciriani (FdI): Pd ha terrore perdere potere e inventa pericoli e derive autoritarie. Contro FdI e Giorgia Me… - Enzo91264807 : RT @vocedelpatriota: Elezioni: Lucaselli (FdI), da Repubblica doppia morale -

Start Magazine

A 60 giorni dallepolitiche, domina il tema del rebus delle alleanze. Da una parte il diktat della leader diGiorgia Meloni che chiede alla sua coalizione di stabilire subito le regole ...... Pietro Vento , per il quale, " La sfida per il primato nel voto per lePolitiche, sembra ... Sondaggi, Vento (Demopolis): "Rispetto al febbraio 2021, mese di nascita del Governo Draghi,... Tutto il programma di Fratelli d'Italia per le elezioni del 25 settembre Roma, 26 lug. (askanews) - Un 'volgare attacco sessista', che offende 'non solo Giorgia Meloni ma tutte le donne'. Fratelli d'Italia si ...I dati da gennaio 2021 a giugno 2022 si riferiscono a medie mensili Il Movimento Cinque Stelle otterrebbe il 10,1%, Forza Italia il 7,1%, Azione il 6%. In base ai dati dell'istituto demoscopico Sinist ...