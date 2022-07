Elezioni di settembre, il focus sulle possibili alleanze: 3 le coalizioni per 3 possibili scenari (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo la crisi di governo e le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, adesso l’attenzione dei partiti è rivolta alle Elezioni politiche del 25 settembre. Uno dei temi caldi è quello relativo alle possibili alleanze, soprattutto per quanto riguarda Pd e M5S. Un’analisi Quorum/YouTrend per Sky TG24 disegna 3 coalizioni per 3 possibili scenari: con la coalizione L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo la crisi di governo e le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi, adesso l’attenzione dei partiti è rivolta allepolitiche del 25. Uno dei temi caldi è quello relativo alle, soprattutto per quanto riguarda Pd e M5S. Un’analisi Quorum/YouTrend per Sky TG24 disegna 3per 3: con la coalizione L'articolo

raffaellapaita : Queste elezioni saranno un bagno di verità. Da una parte gli irresponsabili populisti e sovranisti che hanno sfiduc… - Open_gol : Elodie si schiera contro il partito di Meloni, postando alcuni punti del suo manifesto politico in vista delle pros… - Azione_it : ?? Domani alle 11 presenteremo con @Piu_Europa il Manifesto del Fronte Repubblicano per le elezioni politiche del 25… - Arco652 : RT @Gitro77: UNITI PER LA COSTITUZIONE: LA GRANDE LOTTA PER LA DEMOCRAZIA HA INIZIO di Riccardo Paccosi Alle elezioni del 25 settembre n… - floyd2012 : RT @hystrionico1984: Tranquilli, che forse manco ci arriviamo alle elezioni di settembre. ?? -