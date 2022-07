Elezioni, così le alleanze influiranno sulla distribuzione dei seggi: “Centrodestra verso la maggioranza assoluta” – Simulazioni (Di martedì 26 luglio 2022) Il Centrodestra è destinato ad avere la maggioranza assoluta dei seggi al di là delle alleanze che verranno costruite dal Pd, se le intenzioni di voto fotografate dagli ultimi sondaggi venissero confermati nelle urne dopo la campagna elettorale. La forchetta tra le due coalizioni sarebbe meno ampia nel caso in cui il Partito Democratico decidesse di non presentarsi alle urne in tandem con il Movimento Cinque Stelle. E in ogni caso, nei collegi uninominali, sembra non esserci storia: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sono destinati a fare man bassa di vittorie se si escludono alcune aree dell’ex zona rossa tra Emilia-Romagna e Toscana, nonché le grandi città. I grillini? Tagliati fuori da un voto che va verso una “dinamica bipolare”. Sono questi gli scenari ipotizzati da YouTrend ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Ilè destinato ad avere ladeial di là delleche verranno costruite dal Pd, se le intenzioni di voto fotografate dagli ultimi sondaggi venissero confermati nelle urne dopo la campagna elettorale. La forchetta tra le due coalizioni sarebbe meno ampia nel caso in cui il Partito Democratico decidesse di non presentarsi alle urne in tandem con il Movimento Cinque Stelle. E in ogni caso, nei collegi uninominali, sembra non esserci storia: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sono destinati a fare man bassa di vittorie se si escludono alcune aree dell’ex zona rossa tra Emilia-Romagna e Toscana, nonché le grandi città. I grillini? Tagliati fuori da un voto che vauna “dinamica bipolare”. Sono questi gli scenari ipotizzati da YouTrend ...

