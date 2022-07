“Elezioni come quelle del ’48”. Pure Panebianco è impazzito (Di martedì 26 luglio 2022) 00:00 Oggi i giornali sono incredibili. Ed io che pensavo che Angelo Panebianco fosse, come dicono loro, una persona seria. Oggi mi sveglio e leggo il suo fondo del Corriere in cui dice che queste Elezioni sono importanti come quelle del ‘48: una scelta di fronte. Ma questi sono tutti impazziti. 03:55 Giorgia Meloni per i giornali lancia il diktat, “o io o morte”. 04:40 Berlusconi smentisce le voci sulla presidenza del Senato. 06:04 Vi prego Repubblica: boxini prima pagina uno accanto all’altro. “Meloni, i legami mai rescissi con Casa Pound by Paolo Berizzi. E accanto, appunto: “Così i volontari del Pd cercano voti tra feste e volantini”. Belli, buoni e santi. 09:00 Se non avete libro umoristico leggete intervista del portavoce del Pd, Francesco Bei di Repubblica, a Mara Carfagna. Tra le tante domande: ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 26 luglio 2022) 00:00 Oggi i giornali sono incredibili. Ed io che pensavo che Angelofosse,dicono loro, una persona seria. Oggi mi sveglio e leggo il suo fondo del Corriere in cui dice che questesono importantidel ‘48: una scelta di fronte. Ma questi sono tutti impazziti. 03:55 Giorgia Meloni per i giornali lancia il diktat, “o io o morte”. 04:40 Berlusconi smentisce le voci sulla presidenza del Senato. 06:04 Vi prego Repubblica: boxini prima pagina uno accanto all’altro. “Meloni, i legami mai rescissi con Casa Pound by Paolo Berizzi. E accanto, appunto: “Così i volontari del Pd cercano voti tra feste e volantini”. Belli, buoni e santi. 09:00 Se non avete libro umoristico leggete intervista del portavoce del Pd, Francesco Bei di Repubblica, a Mara Carfagna. Tra le tante domande: ...

elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - GiovaQuez : Brunetta evoca un rassemblement repubblicano delle forze che hanno appoggiato Draghi, 'un po' come fatto da Macron… - Agenzia_Ansa : 'C'è una sola persona che bisogna tenere a fare il presidente del Consiglio e si chiama Mario Draghi'. Lo ha detto… - frecciaforever : @fattoquotidiano Ah,s'e' svegliato Lettaaaa!!Ora,in piena campagna elettorale,si e' accorto che c'e' un disastro so… - AntonioNbo15 : Vanno bene le coalizioni purché non servano a quei partititini a conduzione famigliare come pretesto per smarcarsi… -