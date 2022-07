Elezioni, Calenda si sente già vice-Draghi: “Se non è disponibile, mi candido io a premier” (Di martedì 26 luglio 2022) Galvanizzato dai sondaggi, corteggiato da Italia Viva e dal Pd, rinfrancato dalla campagna acquisti iniziata a discapito di Forza Italia, Carlo Calenda si sente già aspirante presidente del Consiglio. Dopo aver passato due giorni a dettare le regole al Partito Democratico, compreso il no a Enrico Letta premier, l’eurodeputato e leader di Azione ha trovato l’uomo giusto nel caso in cui Mario Draghi, il suo sogno per Palazzo Chigi, declinasse l’invito: l’uomo giusto è lui stesso. “Noi pensiamo a un governo Draghi bis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Per cui se domani Draghi dicesse che non è disponibile, allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo Paese”, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Galvanizzato dai sondaggi, corteggiato da Italia Viva e dal Pd, rinfrancato dalla campagna acquisti iniziata a discapito di Forza Italia, Carlosigià aspirante presidente del Consiglio. Dopo aver passato due giorni a dettare le regole al Partito Democratico, compreso il no a Enrico Letta, l’eurodeputato e leader di Azione ha trovato l’uomo giusto nel caso in cui Mario, il suo sogno per Palazzo Chigi, declinasse l’invito: l’uomo giusto è lui stesso. “Noi pensiamo a un governobis con una forte componente riformista e ci candidiamo a far questo, ma un Paese non si può fermare solo ad una persona. Per cui se domanidicesse che non è, allora mi candiderei io. Spiegheremo come intendo governare questo Paese”, ha detto ...

christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - petergomezblog : Elezioni, Calenda: “Il candidato premier non può essere Letta. Bisogna tenere Draghi a palazzo Chigi in ogni modo p… - Linkiesta : @emmabonino invita Enrico Letta ad aderire al Patto repubblicano | #elezioni - Ariel48536344 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Letta chiude a M5s: “Il giudizio degli elettori è lapidario. Io pronto a fare da front runner”. Calenda: “Se… - eziomauro : Elezioni politiche 2022, le ultime notizie. Calenda disponibile a fare il premier - la Repubblica -