Elezioni 2022, Washington Post: “Italia è sulla via di essere governata da post fascisti” (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Fratelli di Italia non è un movimento fascista, come la carismatica leader dell’estrema destra Italiana Giorgia Meloni insiste a ripetere. Ma non sono neanche non fascisti”. Esordisce così un commento del Washington post, affidato all’editorialista di politica estera Ishaan Tharoor, sul fatto che l’Italia sia “sulla via di essere governata da post fascisti”, come recita il titolo. “Come altri neofascisti europei, i Fratelli di Italia attaccano immigrazione e perorano una chiusa, stretta visione dell’identità nazionale – prosegue il commento – e come altri neofascisti, il partito attinge le sue origini ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – “Fratelli dinon è un movimento fascista, come la carismatica leader dell’estrema destrana Giorgia Meloni insiste a ripetere. Ma non sono neanche non”. Esordisce così un commento del, affidato all’editorialista di politica estera Ishaan Tharoor, sul fatto che l’sia “via dida”, come recita il titolo. “Come altri neoeuropei, i Fratelli diattaccano immigrazione e perorano una chiusa, stretta visione dell’identità nazionale – prosegue il commento – e come altri neo, il partito attinge le sue origini ...

