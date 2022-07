"Effetti avversi della quarta dose". Vaccini, la Donato scatena il caos in studio da Brindisi | Video (Di martedì 26 luglio 2022) "Costringere o suggerire una quarta dose, che si è già dimostrata non efficace nel proteggere i fragili né nessun altro, e che invece ha dimostrato di provocare Effetti collaterali e avversi...": Francesca Donato, europarlamentare ed ex della Lega, è tornata a parlare di Covid e vaccino a Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi su Rete 4. Le sue parole, però, sono state subito contestate dal virologo Fabrizio Pregliasco, anche lui ospite della trasmissione. Quest'ultimo ha interrotto la Donato, dicendole: "Ma basta, continua a dire stupidaggini, non riesco a sopportarle". "Lei ha sempre questo atteggiamento, quando si parla di dati scientifici...", ha controbattuto allora la Donato, che si è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) "Costringere o suggerire una, che si è già dimostrata non efficace nel proteggere i fragili né nessun altro, e che invece ha dimostrato di provocarecollaterali e...": Francesca, europarlamentare ed exLega, è tornata a parlare di Covid e vaccino a Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppesu Rete 4. Le sue parole, però, sono state subito contestate dal virologo Fabrizio Pregliasco, anche lui ospitetrasmissione. Quest'ultimo ha interrotto la, dicendole: "Ma basta, continua a dire stupidaggini, non riesco a sopportarle". "Lei ha sempre questo atteggiamento, quando si parla di dati scientifici...", ha controbattuto allora la, che si è ...

