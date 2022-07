“Ecco Diana” Sul web foto della bimba lasciata morire a casa | poi la scoperta choc

(Di martedì 26 luglio 2022) LadiPifferi sul web, poi si scopre la verità. Proseguono le indagini su Alessia Pifferi, la mammabambina morta a soli 16 mesi di vita in un lettino da campeggio nella sua abitazione alla periferia di Milano. In queste ore gli investigatori stanno cercando di comprendere meglio quello che è successo. Nei giorni scorsi durante l’interrogatorio di convalida davanti al giudice per le indagini preliminare e al suo legale Raffaella Brambilla, la madrepiccola deceduta per fame e sete, Alessia Pifferi, 36 anni, ha detto che considerava la figlia un “peso” e rivoleva “la sua libertà”. Per questo motivo ha lasciato la piccolada sola inper sei giorni. L’ha messa in un lettino da campeggio lasciando un biberon con un po’ di latte. Poi senza nessuno ...

Corriere : Diana, è il giorno dell’autopsia sul corpo della bambina: ecco tutti i dubbi ancora da sciogliere - CronacaSocial : Mentre Diana moriva, ecco cosa faceva Alessia Pifferi alla festa di paese: il racconto degli abitanti di Leffe ??… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Diana, è il giorno dell’autopsia sul corpo della bambina: ecco tutti i dubbi ancora da sciogliere - IlmondodiMeL : #Libri #Leggere #Mozzafiato Tornano le foto dei nostri lettori. Ecco ‘Attacco a Parigi’ nella borsa di Diana Maria… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Diana, è il giorno dell’autopsia sul corpo della bambina: ecco tutti i dubbi ancora da sciogliere -

... sia il latte rimasto nel biberon ritrovato nel lettino a fianco diper appurare se vi siano ...alcuni dei casi più recenti I casi di figlicidi sono centinaia. Tra quelli che di più hanno ...Meghan avrebbe chiesto che si parlasse pubblicamente di come la gogna mediatica avesse preso di mira lei come faceva con. Edcreato il parallelismo di cui parlavamo. Secondo Bower, pare ...Nessuna causa di decesso evidente, violenta. In pratica: uccisa dagli stenti. Sarebbe morta così Diana, la bimba di 18 mesi ritrovata senza vita mercoledì mattina nella casa di via Parea a Milano in c ...Dall’autopsia non risulta esserci alcuna evidente causa della morte della piccola Diana, la bambina di quasi un anno e mezzo abbandonata da sola in casa per sei giorni dalla madre Alessia Pifferi.